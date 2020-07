Genoa-Napoli, dove vedere la partita in tv (Di martedì 7 luglio 2020) Il Napoli torna in campo domani per la 31^ giornata di Serie A e lo farà a Marassi, contro il Genoa di Davide Nicola, alle 19:30. La partita sarà trasmessa da Sky ai canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). I telecronisti di Genoa-Napoli La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni (che aveva raccontato anche Napoli-Roma), con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Francesco Cosatti. La visione di Genoa-Napoli sarà disponibile anche nella modalità Diretta Gol, per non perdersi nulla nemmeno dell’altra partita in contemporanea, Fiorentina-Cagliari. La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi. L'articolo Genoa-Napoli, dove vedere la partita in tv ilNapolista. Leggi su ilnapolista

