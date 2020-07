Elisa di Rivombrosa, Quarta Puntata: Elisa contro Bianca! (Di martedì 7 luglio 2020) Elisa di Rivombrosa, trama Quarta Puntata: Elisa e Bianca sono davvero ai ferri corti, mentre la prima riceve una proposta di matrimonio destinata a gettarla nel panico… Prosegue l’amatissima fiction Elisa di Rivombrosa, che Canale 5 ha deciso di replicare. Nella Quarta Puntata un problema si risolverà per Elisa, mentre un altro sta per arrivare. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Elisa di Rivombrosa: dove eravamo rimasti Dopo un ennesimo grave malore, Agnese perde la vita. Elisa non riesce a superare il lutto così chiede ospitalità fuori dal paese all’amica Margherita Maffei. Fabrizio si mette in comunicazione con i Maffei per impedire che accettino di ospitare Elisa, affinché lei rimanga con lui. Elisa allora prova a recarsi nel paese di sua madre ma, mentre cammina, viene assalita da Giulio ... Leggi su uominiedonnenews

