Dl rilancio: Fdi, 'Spadafora ignora sport, bocciata misura credito imposta' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Spadafora scarica gli sport professionistici (calcio di serie C e basket) e gli sport dilettantistici di squadra di vertice (pallavolo, rugby, etc.) bocciando l'emendamento sul credito di imposta sulle sponsorizzazioni che avrebbe ridato ossigeno alle società sportive". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Davide Galantino. "Di contro, ha trovato e destinato 40 milioni di euro per società dilettantistiche -2.000 euro pro capite alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Società sportive dilettantistiche-, escludendo quindi chi investe nello sport, ossia quelle imprese sportive che danno lavoro e mantengono le società sportive che, a loro volta, danno lustro alle comunità e al territorio. Sono stupito dal modo in cui questi pseudo governanti applicano in ogni occasione lo stesso metodo della ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : Pensione invalidità, FdI a Conte: “Da aumentare, dl rilancio fatto di marchette”. Lui: “Proposta agli Stati general… - TV7Benevento : Dl rilancio: Fdi, 'Spadafora ignora sport, bocciata misura credito imposta'... - fdi_bisceglie : RT @davidegalantino: Hanno usato questo Decreto per regalare soldi agli amici e strumentalizzare le persone con disabilità. Loro lo chiaman… - AgCultNews : Dl Rilancio, Mollicone (Fdi): Un mld l’anno a Fondo emergenze per ripartenza industria culturale @_MiBACT… - claudiantin : #Decretorilancio, i principali #emendamenti presentati da #FDI -

Ultime Notizie dalla rete : rilancio Fdi Dl Rilancio: FDI, bocciato emendamento per le vittime del dovere La Voce del Patriota Dl rilancio: Fdi, 'Spadafora ignora sport, bocciata misura credito imposta'

Sono stupito dal modo in cui questi pseudo governanti applicano in ogni occasione lo stesso metodo della distribuzione scriteriata di soldi come per il reddito di cittadinanza e per i redditi di ...

Aumento pensioni di invalidità civile 2020: dal 1° agosto a 514 euro

Pensioni di invalidità civile 2020 aumento dal 1° agosto a 514 euro: Grazie ad un emendamento presentato da Fratelli d'Italia ed approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera, aumentano le pensioni ...

Sono stupito dal modo in cui questi pseudo governanti applicano in ogni occasione lo stesso metodo della distribuzione scriteriata di soldi come per il reddito di cittadinanza e per i redditi di ...Pensioni di invalidità civile 2020 aumento dal 1° agosto a 514 euro: Grazie ad un emendamento presentato da Fratelli d'Italia ed approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera, aumentano le pensioni ...