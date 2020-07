Conte riceve Casaleggio. M5s in fibrillazione (Di martedì 7 luglio 2020) 'Tour' istituzionale a Roma per Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, che oggi ha incontrato anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Abbiamo parlato un po' di tutto", dice ai cronisti lasciando la sede del Governo, scherzando, poi, con chi, di loro, continuava ad inseguirlo. Ma in M5s c'è, a dir poco, maretta, per questa sua iniziativa, che ha sorpreso diversi esponenti del Movimento, secondo quando quanto riferito da diverse fonti anche parlamentari. Al momento non sembra essere in programma un incontro dello stesso Casaleggio con i parlamentari pentastellati. Tra alcuni di loro gira un interrogativo sul motivo del suo faccia a faccia con Conte. In realtà, Casaleggio ha spiegato ai giornalisti di aver presentato a Conte soprattutto il piano dell'Associazione Casaleggio sull'innovazione. Domani, sempre a Roma, Casaleggio dovrebbe vedere ... Leggi su agi

