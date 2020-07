Cgil Roma-Lazio: domani a sit in presso aeroporto Fiumicino (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Il settore del trasporto aereo ha risentito enormemente della riduzione dei transiti causata dalla pandemia da Covid-19 e la crisi che lo attanaglia si sta trascinando appresso tutto l’indotto e gli appalti, dalle manutenzioni agli esercizi commerciali degli aeroporti. Gli ammortizzatori sociali sono solo una risposta iniziale alla prima fase emergenziale ma tutto il settore ha bisogno di progetti per il rilancio, per garantire diritti ed occupazione.” “Le misure contenute nei decreti del governo serviranno a poco senza fondi adeguati e senza sviluppo e un settore cosi’ importante per l’economia italiana, per il suo turismo, per i servizi e per le imprese, non riuscira’ a imprimere il giusto slancio a tutto il mondo del lavoro senza le dovute azioni progettuali di supporto. Per questi motivi la Cgil regionale di Roma e del Lazio ... Leggi su romadailynews

fpcgilromalazio : ????? RSA, reintegra per licenziamento illegittimo, Fp #Cgil: “Discriminazione per attività sindacale. Essere operat… - AgenziaOpinione : CGIL – ROMA – TRENTO – BOLZANO * IPOTESI DELEGA FUNZIONI CORTE DEI CONTI: « comporta rilevanti criticità PER IL rap… - GrendelFTMoor : RT @martinoloiacono: Stati generali per sempre (ANSA) - ROMA, 04 LUG - Lunga riunione tra il premier Giuseppe Conte e i vertici di Cgil, C… - gracchus56 : RT @FILT_Roma_Lazio: ???????? ????????à ?????????????? #TPL ????????'?????????????????? ?????????????????? ???? ???????????????? ?????? ?????????????? #8luglio iniziativa a cura delle Segreterie… - FILT_Roma_Lazio : ???????? ????????à ?????????????? #TPL ????????'?????????????????? ?????????????????? ???? ???????????????? ?????? ?????????????? #8luglio iniziativa a cura delle Segreter… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Roma Cgil Roma-Lazio: domani a sit in presso aeroporto Fiumicino RomaDailyNews PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - MICHELE PAGLIARO PRESIDENTE PRO TEMPORE CE.PA.- "PATRONATI PREZIOSO PRESIDIO DI PROSSIMITA' PER MIGLIAIA DI CITTADINI"

A partire da oggi e per la durata di un anno, Michele Pagliaro, attuale presidente del Patronato Inca Cgil, sarà il nuovo coordinatore dei Patronati Ce.Pa (Acli, Inas, Inca e Ital). Il consueto passag ...

Cgil: su Pil dati allarmanti, non ci sar ripresa senza lavoro

Roma, 7 lug. (askanews) - "Uno scenario economico ed occupazionale allarmante. I dati diffusi da Istat, Ocse, Bankitalia e Commissione europea ci avvertono: abbiamo di fronte una grande sfida che, per ...

A partire da oggi e per la durata di un anno, Michele Pagliaro, attuale presidente del Patronato Inca Cgil, sarà il nuovo coordinatore dei Patronati Ce.Pa (Acli, Inas, Inca e Ital). Il consueto passag ...Roma, 7 lug. (askanews) - "Uno scenario economico ed occupazionale allarmante. I dati diffusi da Istat, Ocse, Bankitalia e Commissione europea ci avvertono: abbiamo di fronte una grande sfida che, per ...