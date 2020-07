Auto di lusso, Guardia di Finanza scopre una maxi frode internazionale (Di martedì 7 luglio 2020) PADOVA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Este ha smantellato una frode fiscale transnazionale tra Italia, Germania, Bulgaria, Croazia e Slovenia nel commercio di Auto di lusso. Nel giro di soli due anni secondo gli investigatori è stata evasa IVA per 2 milioni di euro. Sequestrati 14 immobili (tra cui un albergo e due Autosaloni) e un'imbarcazione di lusso a due imprenditori italiani ritenuti gli artefici della frode.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

repubblica : Auto di lusso rubate e assalti con l'esplosivo ai bancomat: presa banda a Milano, controlli in due campi nomadi - poliziadistato : #7luglio Milano, rapine di auto di lusso e assalti a sportelli bancomat nell'hinterland milanese con la tecnica del… - ant_boemio : RT @repubblica: Auto di lusso rubate e assalti con l'esplosivo ai bancomat: presa banda a Milano, controlli in due campi nomadi https://t.c… - rep_milano : Auto di lusso rubate e assalti con l'esplosivo ai bancomat: presa banda a Milano, controlli in due campi nomadi [ag… - Alyas15925294 : RT @rep_milano: Auto di lusso rubate e assalti con l'esplosivo ai bancomat: presa banda a Milano, controlli in due campi nomadi [aggiorname… -