Agricoltura e acqua: nel futuro “devono esserci nuovi invasi e riutilizzo delle acque reflue” (Di martedì 7 luglio 2020) “Il binomio innovazione e sostenibilità ambientale saranno fondamentali nel nostro futuro immediato per il rilancio degli investimenti e per la gestione del territorio all’insegna di risparmio idrico , lotta al dissesto idrogeologico ed integrazione dei fondi di finanziamento tra diverse amministrazioni”: il Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con delega all’innovazione, Giuseppe L’Abbate, rimarca il sostegno e la volontà politica governativa nel sostenere il settore, a partire dalle misure del recente Decreto Rilancio, in occasione della prima giornata dell’Assemblea ANBI, quest’anno in modalità ”streaming” per ottemperare all’normative igienico-sanitarie anti Covid-19. Oltre al panorama generale, il Sottosegretario evidenzia l’importanza ... Leggi su meteoweb.eu

Agricolae1 : @ANBI_Nazionale, @baffone5stelle (@Mipaaf_): #INNOVAZIONE E #SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE BINOMIO STRATEGICO PER IL FUT… - gato_de_rua : @QLexPipiens Arno e Massaciuccoli. Dalle tue parti ci sono due problemi: acqua di falda e tipo di giacitura di terr… - Affus1 : -OZONO - L'ACQUA DELLA PIOGGIA , NON E' SEMPLICE ACQUA , ALTRIMENTI FAREBBE PIU' MALE CHE BENE IN CERTI CASI, AUME… - DatabaseItalia : La grande industria del capitale vorrebbe il monopolio dell'agricoltura attraverso la deregolamentazione e il contr… - senzasinistra : @jacopogiliberto @AndreaOrlandosp @lupovittorio42 @robdellaseta @GreenItalia1 @RossellaMuroni @monicafrassoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura acqua Agricoltura e acqua: nel futuro “devono esserci nuovi invasi e riutilizzo delle acque reflue” Meteo Web Acqua, una ricchezza nazionale che genera il 17 per cento del Pil

«In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per generare il 17,3% del prodotto interno lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il nostro è un Paese ricco d’acqua, perché annualment ...

WWF 54 anni passati nel nome delle oasi e della difesa del capitale naturale che ci fornisce acqua aria e benessere

(AGR) L’associazione, fondata in Italia nel 1966 da Fulco Pratesi e altri pionieri compie 54 anni, tutti spesi per difendere e promuovere il capitale naturale italiano. Con le sue Oasi, che sono più d ...

«In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per generare il 17,3% del prodotto interno lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il nostro è un Paese ricco d’acqua, perché annualment ...(AGR) L’associazione, fondata in Italia nel 1966 da Fulco Pratesi e altri pionieri compie 54 anni, tutti spesi per difendere e promuovere il capitale naturale italiano. Con le sue Oasi, che sono più d ...