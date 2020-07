A Foqus la prima de “Il ladro di cardellini”. Il regista Luglio: «Mi ispiro a Kaurismaki» (Di martedì 7 luglio 2020) “Il ladro di cardellini” è l’anteprima nazionale che oggi 7 Luglio (ore 21) inaugura la rassegna cinematografica “Estate a Corte” da Foqus ai Quartieri Spagnoli (in via Portacarrese a Montecalvario). Ospite il protagonista della pellicola Nando Paone e tutto il cast in cui spiccano Ernesto Mahieux, Viviana Cangiano, Vincenzo Nemolato, Lino Musella, Tonino Taiuti, Giovanni Ludeno, Gigi De Luca, Yulija Mayarchuk, Alan De Luca e un inedito Pino Mauro. Si replicherà mercoledì 8 (domani) sempre alle 21. Il 15 Luglio invece ci sarà la proiezione della versione director’s cut. Dal 14 Luglio il film andrà sulle piattaforme. Abbiamo visto in anteprima l’opera del regista stabiese Carlo Luglio che narra della vita di Pasquale Cardinale un sessantenne dell’entroterra napoletano senza lavoro, con il vizio del gioco e ... Leggi su ilnapolista

