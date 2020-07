Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 18:45 (Di lunedì 6 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SULLA CASSIA STRADA AL MOMENTO CHIUSA PER INCIDENTE TRA MONTEROSI E SUTRI SIAMO AL 46 KM IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE SUL TRATTO URBANO Cè TRAFFICO IN USCITA TRA TOGLIATTI E USCITA TOR CERVAR PASSIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA RIMANENDO SULL ATIBURTINA CI SONO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI Roma METRO A CIRCOLazioNE INTERROTTA NELLA TRATTA BATTISTINI – TERMINI PER UN ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-07-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai