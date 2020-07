Venezia, Felicioli torna dopo il Covid-19: “E’ stato un fulmine a ciel sereno, ora voglio aiutare la squadra” (Di lunedì 6 luglio 2020) dopo la ripresa degli allenamenti individuali, Gian Filippo Felicioli, difensore del Venezia che aveva contratto il Covid-19, ha raccontato la sua esperienza al sito ufficiale del club: “Ieri ho sostenuto il mio primo allenamento individuale; sono inevitabilmente indietro di condizione, ma la mia speranza è quella di poter dare un contributo alla squadra almeno nelle ultime partite. La positività al Covid-19 è stato un fulmine a ciel sereno, in un momento in cui stavo cercando di recuperare una forma accettabile per poter giocare. Il mio primo pensiero è stato per la squadra e per le persone con cui ho avuto contatti, poichè senza saperlo avrei potuto contagiare tutti; per fortuna questo non è accaduto ed è un aspetto che mi ha dato molto sollievo. Sono sempre stato asintomatico, quindi non ho mai avuto una avvisaglia di una mia ... Leggi su alfredopedulla

