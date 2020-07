Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri solo al battesimo di Bianca (Di lunedì 6 luglio 2020) Riccardo Guarnieri ex cavaliere di Uomini e Donne è stato invitato al battesimo di Bianca, la figlia che Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno avuto. La coppia anche lei nata alla corte di Maria de Filippi, separatesi dopo la loro partecipazione a Temptation Island e poi tornata insieme ha potuto finalmente battezzare la bambina. Al festoso party erano presenti molti personaggi del mondo di Uomini e Donne in particolare del trono over, tra i più eclatanti Riccardo Guarnieri molto vicino a Sossio. Riccardo è arrivato alla festa solo, senza Ida Platano e questo a conferma che fra i due l’addio è più che certo. Nei giorni scorsi infatti la dama ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne che presto rivelerà cosa è successo con il cavaliere: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché ... Leggi su quotidianpost

