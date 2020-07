UBI Banca, al via l’OPS di Intesa Sanpaolo (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Prende il via oggi, 6 luglio, per concludersi il 28 luglio 2020 l’OPS – Offerta Pubblica di Scambio promossa da Intesa Sanpaolo su UBI Banca. L’offerta ha ad oggetto 1,144 milioni di azioni ordinarie UBI e prevede l’assegnazione di 1,7 azioni Intesa per ogni azione UBI portata in adesione.Pertanto, il concambio è pari a 17 azioni Intesa per 10 azioni UBI portate in adesione all’Offerta. Con l’OPS Intesa punta ad ottenere la maggioranza semplice del capitale di BI, vale a dire il 50% più 1 azione, che le consentirebbe di avere il controllo del CdA. Per superare eventuali obiezioni dell’Antitrust e dell’IVASS, l’Offerta prevede anche la cessione di un Ramo Bancario di 532 sportelli a BPER e del Ramo assicurativo a UnipolSai. “L’offerta – si legge nel documento –rappresenta ... Leggi su quifinanza

