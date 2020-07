Twitter vuole cancellare le parole “razziste” dal linguaggio di programmazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Per essere meno offensivo e usare un linguaggio inclusivo Twitter è al lavoro per rimuovere termini tecnici potenzialmente razzisti (immagine: Porro Gabriele/Wired)Gli ingegneri e i programmatori di Twitter stanno spingendo per sostituire, nel linguaggio di programmazione, i termini tecnici che potrebbero essere interpretati come offensivi dal punto di vista razziale e che in qualche modo farebbero pensare alla schiavitù. Termini come master, slave, blacklist, whitelist sono al centro di un’analisi avviata da Regynald Augustin, programmatore di Twitter, che da gennaio ha iniziato a coinvolgere i suoi colleghi nel tentativo di sostituire termini tecnici del gergo della programmazione, che però acquistano all’esterno una connotazione negativa, per via dei richiami ai capitoli bui della tratta degli schiavi negli Stati Uniti. Blacklist, per esempio, ... Leggi su wired

CarloCalenda : No Guido. FDI vuole tenere i voti dei fascisti. Vale per la candidatura di Giulio Cesare Mussolini e per le cene ri… - makkox : vero. prima se ne devono ammazza' un sette otto, POI magari si ragiona. no le chiacchiere. lui è quel tipo così,… - Ettore_Rosato : Ognuno si accompagna con gli amici che vuole, basta che poi non ci travolgano più con lezioni cariche di retorica s… - ClaudioMeazza : RT @Danilo_Sant65: Avvisate #Giuseppi che #Trump vuole riprendersi l'Italia senza più lui e ##Mattarella. Disimorato di entrambi e deluso p… - LugaraSimona : C'è un sole perfetto. Ma lei vuole la luna. #VentagliDiParole #ToTheMOON #ScrivoArte #scritturebrevi #6luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter vuole Twitter vuole cancellare le parole razziste dal linguaggio di programmazione Wired.it Ennio Morricone, da Vasco Rossi a Carlo Verdone su Instagram e Twitter è un coro di «Grazie Maestro»

La morte di Ennio Morricone è stato uno shock per tutto il mondo. La notizia dell’addio a uno dei compositori più famosi dell’ultimo secolo ha conquistato le prime pagine dei siti di informazione e le ...

Twitter ricatta i propri utenti per il loro bene, ecco i dettagli

Il social network Twitter ha recentemente iniziato a ricattare in modo velato i propri utenti, che richiedono da tempo una funzione. La piattaforma, per lanciare questa tanto attesa funzione, chiede a ...

La morte di Ennio Morricone è stato uno shock per tutto il mondo. La notizia dell’addio a uno dei compositori più famosi dell’ultimo secolo ha conquistato le prime pagine dei siti di informazione e le ...Il social network Twitter ha recentemente iniziato a ricattare in modo velato i propri utenti, che richiedono da tempo una funzione. La piattaforma, per lanciare questa tanto attesa funzione, chiede a ...