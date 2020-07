Tuttosport: De Laurentiis aspetterà Osimhen solo fino a mercoledì (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, il presidente De Laurentiis non aspetterà a lungo la risposta di Victor Osimhen. Al massimo fino a mercoledì. “Da oggi a mercoledì il presidente De Laurentiis aspetta una risposta dall’entourage di Victor Osimhen. Con la preghiera di non tardare troppo, altrimenti il Napoli dovrà spostare le attenzioni sugli altri profili di attaccanti centrali presenti nell’elenco che il ds Giuntoli ha presentato a Gattuso”. Le sensazioni continuano comunque a essere positive, scrive il quotidiano sportivo. Dopo i due giorni trascorsi dall’attaccante a Napoli l’accordo sembrava definito. “Grazie al decreto crescita non sarà complicato arrivare a 3,5 milioni di euro l’anno, bonus inclusi. Una volta arrivato il sì, toccherà a De Laurentiis e Lopez trovare la soluzione ... Leggi su ilnapolista

