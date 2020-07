Tutti i “tiraggiro” di Insigne, l’ossessione che dodici volte è diventata golaggiro (Di lunedì 6 luglio 2020) È colpa di Del Piero. Il “tiraggiro” è un riflesso tecnico: passi l’infanzia a guardare il tuo idolo di riferimento, pur con la maglietta sbagliata, e alla fine ti ritrovi dentro un’ossessione. Quella di Lorenzo Insigne è il tiro di collo interno dal vertice dell’area, con l’effetto a rientrare, dopo una finta a sinistra e uno scarto a destra. È la sua dannazione, anche se non la percepisce tale. Gliene fanno una colpa, a Napoli. Per una questione di causa ed effetti, di efficacia, di costi-benefici. I napoletani ci tengono a queste cose, non gli piace il putipù fine a se stesso. Per cui quando con la Roma Insigne ha segnato il dodicesimo “golaggiro” della sua carriera nel Napoli, è scattato il momento applausi: non puoi trattenerti, perché il tiraggiro quando si trasforma in golaggiro ... Leggi su ilnapolista

