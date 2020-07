Traffico Roma del 06-07-2020 ore 19:30 (Di lunedì 6 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovate all’ascolto code a tratti per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Nomentana e l’uscita per la A24 quelle per Traffico sulla tangenziale est tra via Tiburtina è l’uscita per la A24 ed ancora seguire tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni ripristinata la circolazione della linea metro a tratta termini segnalato in precedenza sospesa per un guasto sempre sulla metro alla stazione Furio Camillo per un guasto tecnico resta Attiva solo in uscita in programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso a partire dalle 22 di questa sera tra via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico in direzione della via Salaria riapertura alle 6 di domattina chiusura notturna per lavori sempre in fascia oraria 22/6 anche sul viadotto della Magliana tra via dell’atletica e ... Leggi su romadailynews

«Il suo asciugamano è troppo vicino al mio, si può spostare?». È iniziata con una semplice richiesta di distanziamento di sicurezza la lite sulla spiaggia di Ostia, finita con una ragazza aggredita e ...

Barberino Tavarnelle (Firenze), 6 luglio 2020 - La proposta turistico commerciale ideata e promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle e dalla Pro Loco, compie 20 anni. Sono i martedì by night, serata ...

