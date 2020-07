SurprisingLazio: il progetto collettivo per riscoprire le bellezze della regione (Di lunedì 6 luglio 2020) SurprisingLazio: il progetto collettivo per riscoprire le bellezze della regione Il Lazio riparte e punta sul turismo, sulla scoperta o la riscoperta dell’infinita bellezza che la caratterizza e delle attrazioni che offre. Spesso si tratta di luoghi meno noti al grande pubblico e perfino agli stessi romani, fuori dai circuiti classici e per questo autentici, veri. Un Lazio sorprendente fatto di paesaggi, sentieri, borghi, cultura, vino, persone, piatti tipici, che generano davvero un effetto sorpresa: E quali migliori testimonial al mondo se non i cittadini stessi, custodi di una conoscenza profonda del territorio, della sua storia, delle tradizioni, di una identità precisa ancora in parte nascosta? Per questo, il progetto della regione Lazio, SurprisingLazio, vuole creare un modo nuovo e diverso di promuovere il territorio, attraverso dei racconti ... Leggi su tpi

Il Lazio riparte e punta sul turismo, sulla scoperta o la riscoperta dell’infinita bellezza che la caratterizza e delle attrazioni che offre. Spesso si tratta di luoghi meno noti al grande pubblico e ...

