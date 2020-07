Stargirl 2 si farà ma sarà tutta un’altra storia: la nuova generazione di eroi sbarca su The CW e prende posto nell’Arrowverse (Di lunedì 6 luglio 2020) Stargirl 2 si farà ma quello che ci aspetta è qualcosa di grandioso, o almeno si spera. La piccola eroina messa da parte e un po' bistrattata nelle scorse settimane, riprenderà vita grazie a The CW che ospiterà i nuovi episodi della seconda stagione annunciata proprio poco fa. Stargirl è stata rinnovata e dalla prossima stagione si trasferirà sulla rete che che ospita già tutti gli eroi DC a cominciare da The Flash passando per Supergirl e finendo a Black Litghning e Batwoman. Fino all'inizio di quest'anno la stessa rete è stata la casa di Arrow, la serie con Stephen Amell che ha fatto da apripista a questo filone di successo. La prima stagione di Stargirl è stata presentata in anteprima sulla piattaforma di streaming DC Universe e poi, il giorno seguente, anche su The CW mentre la seconda stagione non avrà il ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Stargirl farà Gratis, un eBook dei Peanuts AFNews