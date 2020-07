Sfogo duro di Platinette: "Nuova legge contro l'omofobia? Ecco perché è una p... colossale" - (Di lunedì 6 luglio 2020) Francesca Galici In un'intervista fiume concessa a La Verità, Mauro Coruzzi (in arte Platinette) sconfessa il pensiero comune LGBT e si dice contrario a unioni civili e ddl Zan, in favore della singolarità e dell'assenza di "corporazioni" Mauro Coruzzi è l'anticonformista per eccellenza. è stata la prima drag queen a calcare i palcoscenici della televisione italiana con nome di Platinette. Le sue parrucche biondissime, platinate ed esagerate sono diventate il suo segno di riconoscimento unversale. Sia che salga sul palco come Mauro Coruzzi, in abiti maschili, sia che lo faccia come Platinette, in abiti femminili, ha sempre qualcosa da dire, che spesso porta il suo interlocutore a fare profonde riflessioni. è stato intervistato dal quotidiano La Verità e ha parlato apertamente del ddl contro l'omofobia, schierandosi contro nonostante ... Leggi su ilgiornale

fulvio00437713 : @_enzenz @bossebasta @maumou72 @annaperply Ma disse cosa vera quel gruppo poco poteva fare in Europa, anche lui dis… - zazoomblog : Fiorentina-De Rossi il duro sfogo di Joe Barone - #Fiorentina-De #Rossi #sfogo #Barone - ItaSportPress : Fiorentina-De Rossi, il duro sfogo di Joe Barone - - infoitcultura : Claudio Lippi, duro sfogo contro la Rai: l’attacco è davvero pesante - IamCALCIO : PARLA IL PRESIDENTE Il duro sfogo del presidente Antonio #Magrì in conferenza stampa al termine di #Catania-… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfogo duro Fiorentina-De Rossi, il duro sfogo di Joe Barone ItaSportPress Inter, lo sfogo di Conte: “Siamo tutti in discussione. Io, primo responsabile”

"La delusione è enorme, siamo tutti in discussione. Io per primo. Sono arrabbiato anzitutto con me stesso perché mi ritengo il primo responsabile di quanto accaduto". È così che Antonio Conte esordisc ...

Chiusura Istituto Sacro Cuore, lo sfogo di una mamma: perchè questa fretta di sbatterci fuori? Dite la verità

Avezzano. “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”. Inizia con una citazione di San Paolo lo sfogo di una mamma che da mesi lotta per fare in modo che le su ...

"La delusione è enorme, siamo tutti in discussione. Io per primo. Sono arrabbiato anzitutto con me stesso perché mi ritengo il primo responsabile di quanto accaduto". È così che Antonio Conte esordisc ...Avezzano. “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”. Inizia con una citazione di San Paolo lo sfogo di una mamma che da mesi lotta per fare in modo che le su ...