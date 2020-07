Pierluigi Diaco prima si sfoga sul web, poi cancella tutto ma fa i nomi (Di lunedì 6 luglio 2020) In questi giorni Pierluigi Diaco è su tutti i giornali di gossip per una presunta lite avuta con una sua ex collega, perciò ha deciso di sfogarsi su Twitter. Pierluigi Diaco (fonte gettyimages)A quanto pare Pierluigi Diaco è pronto a ricorrere alle vie legali. Il conduttore di Io e te ha risposto per le rime ha un post su Twitter della sua ex collega Giorgia Luzi che – senza fare nomi – ha dichiarato di essere stata vittima di una sfuriata di Diaco. Pare che, durante la lite, il presentatore le abbia lanciato anche una sedia. Proprio per questo motivo Diaco ha deciso di rispondere immediatamente con un altro tweet sul suo profilo, annunciando azioni legali contro coloro che hanno arichitettato questo “linciaggio mediatico”. Queste le parole del conduttore: “Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico. Se ... Leggi su chenews

