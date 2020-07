Pierluigi Diaco, la soffiata pazzesca. Cosa succede a ‘Io e te’: la decisione irremovibile della Rai (Di lunedì 6 luglio 2020) Brutte notizie per il conduttore televisivo della Rai, Pierluigi Diaco. A quanto pare, il suo programma ‘Io e Te’ non sarà riconfermato dai vertici della televisione pubblica italiana nella prossima stagione tv. Ad annunciare la notizia ‘Blogo’. Sembra che il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, abbia preso ufficialmente la decisione di escluderlo dal palinsesto per via di ascolti ritenuti troppo bassi rispetto alle attese. Canale 5 infatti è riuscita a doppiare la Rai in quella fascia oraria. Si chiuderebbe quindi qui l’avventura che ha visti come protagonisti, oltre al presentatore, anche Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Lo stesso sito ha aggiunto che per Diaco potrebbe esserci la possibilità di vederlo all’opera su Rai 2. Non si conosce ancora il nome della trasmissione che condurrebbe, ma dovrebbe essere mandata in onda ... Leggi su caffeinamagazine

