Napoli, il dubbio di Paolo Del Genio: “Non riesco a capire perché ci siano troppi pregiudizi su Mario Rui” (Di martedì 7 luglio 2020) Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss Napoli. Impossibile non celebrare Lorenzo Insigne, autore di una splendida perla ieri sera. Il capitano azzurro è stato tra i migliori in campo. “Lorenzo Insigne ha fatto una grandissima partita contro la Roma. In occasione del goal ero convinto che il pallone sarebbe entrato. Si era messo troppo bene con il corpo e i piedi poi li conosciamo tutti: sono eccezionali. Io voglio dare un consiglio a Insigne: stia sereno, calmo. Parliamo di un giocatore eccezionale”. “Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski e Mario Rui sono stati i migliori in campo. Per questa ragione l’azione del Napoli si sviluppava maggiormente a sinistra. Non riesco a capire perché ci siano troppi pregiudizi su Mario ... Leggi su calciomercato.napoli

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss Napoli. Impossibile non celebrare L ...

