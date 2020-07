Mediatori professionisti: partecipa al corso Immediata-Adr e StudioCataldi.it (Di lunedì 6 luglio 2020) Mediatori professionisti: il corso specialistico II edizione A grande richiesta al via la seconda edizione del corso specialistico di aggiornamento biennale nella materia del Condominio per i Mediatori professionisti. Il corso è organizzato da Immediata-Adr, Ente di Formazione iscritto al n. 65 del Registro degli Enti di Formazione tenuto dal Ministero di Giustizia, in collaborazione con StudioCataldi.it - Il diritto quotidiano. "Percorso di aggiornamento biennale del mediatore" - corso di II livello (18 ore) - CondominioLe giornate di studio saranno tre: 9-14-16 luglio 2020 dalle 12.00 alle 18.00. È stato il Ministero della Giustizia ad autorizzare, in via eccezionale e solo fino al termine dell'emergenza sanitaria in atto, gli enti di formazione abilitati ad erogare i corsi di base e spe... Leggi su studiocataldi

