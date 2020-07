Lutto nel mondo del calcio: è morto Giuseppe Rizza (Di lunedì 6 luglio 2020) calcio in Lutto, è morto Giuseppe Rizza: l’ex Juve aveva 33 anni. Si era risvegliato dal coma, poi l’improvviso peggioramento e il decesso Lutto nel mondo le calcio, Lutto in casa Juventus. Si è spento all’età di 33 anni Giuseppe Rizza, ex calciatore della Juve Primavera. Ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania da un mese a causa di un aneurisma cerebrale, Rizza si era risvegliato dal coma lo scorso 22 giugno. La scorsa notte un nuovo improvviso peggioramento e il decesso. La redazione di calcionews24 porge le proprie sentite condoglianze ad amici e parenti. Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

