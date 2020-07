Lecce, Liverani: “Possiamo creare problemi alla Lazio” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Credo ci stia mancando solo il risultato che può dare l’entusiasmo per ripartire, dobbiamo ritrovarlo a tutti i costi. La squadra ha fatto una buona partita anche contro il Sassuolo, la strada è quella giusta: ci sta mancando la scintilla per fare i tre punti. Abbiamo le qualità per poter creare difficoltà anche a una corazzata come la Lazio. Servirà una partita importante per fare punti. A noi non basta poco per portare via tanto, ma serve tantissimo per portare via tanto”. Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, alla vigilia della sfida del Via del Mare contro la Lazio. Poi sulla formazione: “Per chi rientra bisognerà valutare il minutaggio che avrà a disposizione. Dell’Orco e Deiola non si allenano da tanto tempo. Lapadula dovrà star fuori ancora qualche giorno, per Rossettini ... Leggi su sportface

