La panzanella e il mare (Di lunedì 6 luglio 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti per quattro persone 3 fette di pane toscano, 3 fette di pane toscano integrale, 8 gamberi bianchi di Viareggio, 10 cantucci toscani croccanti, 3 pomodori ramati, basilico, olio evo, sale e pepe. per la cipolla rossa marinata 1 cipolla rossa, zucchero qb., sale qb., aceto qb. per il polipo 1 limone, 2 carote, 1 gambo di sedano, 1 cipolla, 1 cucchiaio di aceto rosso, un pizzico di sale grosso, 1 polipo decongelato. per la maionese di polpo 100 ml di acqua di ... Leggi su linkiesta

