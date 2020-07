Justine Mattera come Monella di Tinto Brass: "Io in un suo film?" (Di lunedì 6 luglio 2020) Justine Mattera mostra un incredibile Lato B su Instagram, in una foto che rievoca i film di Tinto Brass, in particolare Monella: a tale proposito, lei ha svelato un dettaglio ai fan. Justine Mattera ha regalato ai fan una foto super sexy su Instagram nella è ripresa di spalle e mostra un lato b tonico e in una posa che rievoca i film di Tinto Brass. A tale proposito un fan le ha chiesto se avrebbe accettato di fare un film con il regista veneziano e la showgirl e attrice gli ha risposto. Nella foto in questione Justine Mattera indossa un particolare costume con fantasia pied-de-poule rossi, cappuccio e t-shirt che però lascia scoperto il sedere. Di fronte a lei il mare azzurro e un bel cielo terso completano il quadro che ... Leggi su movieplayer

