"Il Ponte Morandi poteva crollare in qualsiasi momento" (Di lunedì 6 luglio 2020) “Mi sento di affermare con la massima tranquillità che questo Ponte poteva crollare in qualsiasi momento”. Lo dice Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova che indaga sul crollo del Ponte Morandi dal primo momento, in un’intervista esclusiva con Monica Maggioni per il programma “Sette Storie”, in onda stasera alle 23.30 su Rai1.La seconda puntata di “Sette Storie” è un’inchiesta sulla situazione dei ponti italiani. Dal Morandi al crollo del Ponte di Aulla, una storia che ad aprile il Covid non ha permesso di raccontare in dettaglio. Un viaggio sulla sicurezza delle nostre infrastrutture, fra tecnologie avanzate, quello che è stato fatto per migliorare e quel che ancora resta da fare. Leggi su huffingtonpost

