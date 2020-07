Hellas Verona, c’è il sogno Mandzukic: l’ex Juve è svincolato (Di lunedì 6 luglio 2020) Un ritorno in Serie A per Mario Mandzukic? L’ex attaccante della Juventus si è svincolato dall’Al Duhail e aspetta nuove sfide per questo finale di carriera. Stando a quanto riporta Tuttosport, l’Hellas Verona starebbe accarezzando il sogno di ingaggiare l’attaccante croato. Mandzukic vuole rimettersi in gioco in Serie A e la sorpresa della Serie A 2019/2020 potrebbe fare al caso suo. Ore bollenti di mercato e l’ex Juve potrebbe essere il grande obiettivo della squadra di Juric. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona Brescia - Hellas Verona 2-0 | I gol e gli highlights della 30° giornata di Serie A VeronaSera MERCATO: Kumbulla-Lazio, importante aggiornamento sulle contropartite tecniche

Lazio ed Hellas Verona si erano lasciate dieci giorni fa con un incontro a Villa San Sebastiano, oggetto di conversazione il futuro di Marash Kumbulla. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di ...

WOMEN'S, Due colpi: fatta per Forcinella e Middag

La Fiorentina Women's - salutata ufficialmente nella giornata di oggi l'attaccante Ilaria Mauro - prosegue il suo lavoro sul mercato: dopo aver chiuso per Schroffenegger, Sabatino, Quinn e Abi Kim, la ...

