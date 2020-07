Giammarioli (Mes): "Se l'Italia userà quel Fondo né clausole né austerity" (Di lunedì 6 luglio 2020) “Alle attuali condizioni di mercato, i tassi di interesse sono negativi. Quindi non solo l'Italia non pagherebbe alcun costo aggiuntivo, ma si troverebbe a rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta”. Parola di Nicola Giammarioli, segretario generale del Mes, il numero due dell'istituzione guidata dal tedesco Klaus Regling, che in un'intervista a la Repubblica afferma che per il Fondo Salva Stati su questa base “oggi l'Italia risparmierebbe 500 milioni all'anno, ovvero 5 miliardi nei 10 anni coperti dalle nostre linee di credito. Sono soldi che potrebbero essere impiegati per finanziare altre politiche a beneficio dei cittadini”. Pertanto, prosegue il segretario generale del Mes, “secondo le nostre analisi, che derivano anche dalle discussioni con gli investitori, l'accesso alla nostra nuova linea di credito non provocherebbe alcuno stigma, non ci ... Leggi su agi

FSabonim : RT @francescatotolo: Su #Repubblica, “Il #Mes non è una trappola” ad affermarlo Nicola Giammarioli, segretario generale del #Mes. Almeno #L… - AleLepri : RT @francescatotolo: Su #Repubblica, “Il #Mes non è una trappola” ad affermarlo Nicola Giammarioli, segretario generale del #Mes. Almeno #L… - PonytaEle : RT @francescatotolo: Su #Repubblica, “Il #Mes non è una trappola” ad affermarlo Nicola Giammarioli, segretario generale del #Mes. Almeno #L… - ilNonnoSimpson : RT @francescatotolo: Su #Repubblica, “Il #Mes non è una trappola” ad affermarlo Nicola Giammarioli, segretario generale del #Mes. Almeno #L… - seba22758 : RT @francescatotolo: Su #Repubblica, “Il #Mes non è una trappola” ad affermarlo Nicola Giammarioli, segretario generale del #Mes. Almeno #L… -