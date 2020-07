Generali: completato con successo collocamento secondo green bond (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Assicurazioni Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza luglio 2031, che sarà emesso sotto forma di green bond. In fase di collocamento dei nuovi titoli sono stati raccolti ordini pari a 4,5 miliardi, oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 350 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati green/Sri. L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa l’87% degli ordini assegnati, a conferma della solida reputazione di cui il Gruppo gode sui mercati internazionali. Il 25% dell’obbligazione è stato allocato agli investitori del Regno Unito e dell’Irlanda, il 25%% ai conti francesi e del Benelux, circa il 19% agli ... Leggi su quifinanza

