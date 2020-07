Gangs of London: quante puntate sono, durata, quando finisce (Di lunedì 6 luglio 2020) Gangs of London: quante puntate sono, durata, quando finisce Gangs of London è la nuova serie Sky original che dopo aver incantato il Regno Unito è pronta a conquistare anche l’italia. Considerata da molti la Gomorra britannica, ha avuto in patria un grande successo. Diretta da Gareth Evans, la serie tv è ambientata nella Londra contemporanea dilaniata dalle continue e devastanti lotte di potere tra Gangster della malavita della Capitale e le bande internazionali del crimine organizzato. Ma quante puntate ha Gangs of London? quando finisce? Qual è la durata? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv quante puntate La serie va in onda sul canale Sky Atlantic (canale 110) in prima visione a partire da lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21.15. ... Leggi su tpi

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gangs of London: guardiamo e commentiamo il primo episodio della serie su Twitch - comingsoonit : Dopo il successo nel Regno Unito, debutta anche in Italia #GangsOfLondon, una nuova epopea criminale cruda e senza… - RedCapes_it : Gangs of London – Recensione del Primo Episodio della nuova serie Sky Original | Anteprima - Noovyis : (Gangs of London: guardiamo e commentiamo il primo episodio della serie su Twitch) - - dituttounpop : Oggi è il giorno di #GangsofLondon su @SkyItalia e @NOWTV_It (e @TV8it ) Tarantino - Gomorra - Padrino sono le par… -