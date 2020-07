Ennio Morricone, le distese aride del West hanno per me la sua colonna sonora (Di lunedì 6 luglio 2020) Ciao Ennio. Sono cresciuto, come gran parte della mia generazione, canticchiando quella musica, che da bambino chiamavo “Scion-scion”, e che continuo a chiamare così. La genialità di Ennio Morricone, a mio modo di vedere, sta proprio lì: il coinvolgimento emotivo profondo che la sua musica ha sempre regalato a tutte le età. La musica di Morricone è direttamente collegata al cuore di chi l’ascolta, ti conquista, ti emoziona, ti fa volare. Personalmente ho con la musica un legame profondissimo, può sconvolgermi, la utilizzo per trovare ispirazione nel mio lavoro. E la sua più di tutte. Nei decenni non ha mai smesso di cercare, di stupire, un lavoratore alla ricerca continua del cuore della musica, mai saccente, umile, un sostenitore accanito della fatica e dello studio, come unica strada verso il risultato finale. Alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano

