Ennio Morricone, diffuso il necrologio scritto per se stesso: “Non voglio disturbare” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il grande genio voleva andarsene senza far rumore, senza clamore né applausi. Ennio Morricone, in un ultimo messaggio a famiglia ed amici più vicini, ha annunciato le sue ultime volontà ed ha spiegato perché voleva che la sua dipartita avesse un profilo basso. Le sue ultime parole sono state consegnate al suo avvocato, che aveva il compito, nel triste momento della morte del Maestro, di dover diffondere a chi di dovere le sue ultime parole. Il necrologio: “Non voglio disturbare Da queste si comprende infatti l’autentica natura del grandissimo compositore: nonostante la sua musica abbia fatto il giro del mondo e sia testimone immortale del suo talento, lui come uomo ha scelto il silenzio. “C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio ... Leggi su thesocialpost

