Coronavirus, come nasce un’epidemia, come evolve e come va a finire? Il libro di Giovanni Rezza (Di lunedì 6 luglio 2020) come nasce un’epidemia, come evolve e come va a finire? “L’origine di questi eventi è antichissima: risale alla stanzialità dell’uomo e alla nascita degli allevamenti. Spesso infatti in origine i patogeni erano agenti infettivi passati dagli animali all’uomo. Dal vaiolo ai tempi dei faraoni d’Egitto, fino alla peste d’Atene, che però ancora oggi non si sa cosa fosse (vaiolo o qualche altra malattia infettiva). Ma la prima pandemia vera e propria fu la Morte Nera del ‘300”, la peste raccontata nel Decameron di Giovanni Boccaccio, “che sterminò il 50% della popolazione europea”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, autore di ‘Epidemie. I perché di una minaccia globale’ (Carocci). ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, 208 nuovi positivi e 8 decessi

ROMA (ITALPRESS) – In Italia si registrano nelle ultime 24 ore 208 nuovi positivi e 8 decessi. Sono questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 6 luglio, reso noto dal Ministero della Salute. Un da ...

Covid; un aggiornamento.

Si vedono ancora molte persone in giro all’aria aperta con mascherine, non solo ma anche in macchina e in bicicletta. Non solo questo obbligo è stato tolto ma non esistono prove scientifiche a favore ...

