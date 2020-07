C’era una volta Ennio Morricone. E ancora c’è (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è morto questa mattina all’alba, all’età di 92 anni, in una clinica romana. A determinare l’aggravamento delle sue condizioni, una fatale insidia della terza età: le complicanze di una frattura del femore, provocata da una banale caduta. Anche quest’ultimo passo, tuttavia, il Maestro l’ha compiuto con lo stile impeccabile di sempre: “Si è spento con il conforto della fede”, ha fatto sapere Giorgio Assumma, avvocato ed amico di famiglia, “conservando sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Fino all’ultimo respiro è stato assistito dalla compagna di sempre, l’adorata moglie Maria, con lui in ogni istante della sua vita umana e professionale, e ha ringraziato figli e nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato, dedicando un commosso ricordo ... Leggi su tpi

WeCinema : Addio allo straordinario musicista, compositore e direttore d’orchestra #EnnioMorricone. Il suo contributo nel mond… - SusannaCeccardi : ?? C’era una volta la Musica. I tuoi brani hanno fatto la storia del Cinema, sono entrati nelle nostre case e nelle… - wireditalia : #EnnioMorricone è divenuto celebre per le sue collaborazioni con Sergio Leone per film come Per un pugno di dollari… - dantonio_luca : RT @RaffaSalzano74: C'era una volta... #laVogliaDi vivere, di credere, di sperare, di sognare #Buongiorno ? - benedictafaber : @lorepregliasco Difficile... Jill's theme in c'era una volta il west e Gabriel's oboe di mission Ma anche nuovo cinema paradiso -

