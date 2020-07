Calciomercato Inter, arrivano le bocciature: in tanti sulla graticola, i calciatori con la valigia in mano (Di lunedì 6 luglio 2020) Calciomercato Inter – Il bilancio non può essere positivo. Altro passo falso per la squadra di Antonio Conte che ha fallito la partita contro il Bologna e la possibilità di avvicinarsi al secondo posto occupato dalla Lazio. I nerazzurri hanno perso una grande chance, quella di poter lottare per scudetto dopo la situazione incerta successiva al lockdown per il Coronavirus. Invece la squadra si è dimostrata debole e palesato evidenti difficoltà dal punto di vista tecnico. Contro Sassuolo e Bologna le prestazioni non sono state all’altezza, male anche contro il Parma nonostante la vittoria. Sul banco degli imputati sono finiti diversi calciatori, ecco la situazione per reparto. PORTIERE – Non ci sono grosse difficoltà sul fronte portieri, con la conferma di Handanovic e Padelli, tornerà Radu per diventare la riserva dello ... Leggi su calcioweb.eu

