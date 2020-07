Calciatore fulminato, colpito da un lampo mentre in campo – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Calciatore fulminato mentre stava in campo, un episodio al limite dell’assurdo che sta facendo il giro del mondo, facendo riflettere tutti. E’ davvero difficile che un fulmine colpisca due volte lo stesso punto. E’ più difficile che essere colpiti da un fulmine. Ecco due frasi che spessi sentiamo quando riflettiamo sulla fortuna e sulla sfortuna, … L'articolo Calciatore fulminato, colpito da un lampo mentre in campo – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore fulminato Calciatore fulminato, colpito da un lampo mentre in campo – VIDEO Inews24 Bologna, ecco Juwara: classe 2001, entra e fulmina l'Inter

Primo gol in Serie A e non di quelli banali per Musa Juwara. Il giovanissimo giocatore del Bologna ha segnato il gol del pareggio contro l'Inter: è il primo nato negli anni 2000 ad aver realizzato una ...

Juventus-Torino 4-1: le pagelle. Dybala solita garanzia, CR7 finalmente di punizione. Cuadrado fulminante

Buffon 6,5 - Più degli altri, questo era il suo giorno: sono 648 le presenze in Serie A che lo elevano a recordman assoluto. Sul prato verde mette il solito Gigi: attento, lucido nel dare sicurezze al ...

