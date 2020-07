Barbara Alberti confessa: “Sono andata al Grande Fratello Vip imbottita di Lexotan” (Di lunedì 6 luglio 2020) Barbara Alberti è stato uno dei personaggi più controversi della casa del Grande Fratello Vip 4. Ha diviso il pubblico in due grandi fazioni: se da una parte, infatti, c’era chi l’amava, dall’altra c’era chi l’ha aspramente criticata. L’Alberti, nonostante l’età, ha portato avanti un bel percorso all’interno della casa, salvo poi lasciare perché troppo stanca. In una recente intervista per il Corriere della Sera, Barbara Alberti ha confessato di essere entrata in una delle case più spiate d’Italia ancora sotto shock dopo un’aggressione. In tv mi sono divertita in modo indecente. Reduce da un’aggressione, ero sotto shock. Sono andata lì imbottita di Lexotan. In una notte ho scordato tutto L’Alberti ha poi rivelato quale è stata la coinquilina con la quale si ... Leggi su trendit

MarioManca : Barbara Alberti intervistata dal Corriere: amarla sempre. - fpontiggia1 : Meglio dei David, ma ci voleva poco. Le clip (Luca Postiglioni) la cosa migliore, Benigni con le bimbe, Garrone fic… - natascia725 : RT @nastridargento: Premio cameo dell'anno a Barbara Alberti per La dea fortuna: 'Ozpetek cercava l'interprete per un personaggio femminile… - uhhuhherfanspag : RT @Serenahvabbe: Barbara Alberti che vince il Nastro d’Argento ?????? pazzesca #nastridargento - Magic_Charly : RT @nastridargento: Premio cameo dell'anno a Barbara Alberti per La dea fortuna: 'Ozpetek cercava l'interprete per un personaggio femminile… -