Ascolti TV 5 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ stata una domenica bollente, la prima di Luglio. E oggi si apre una nuova settimana e un nuovo capitolo che si apre per quanto riguarda gli Ascolti tv: quali sono stati i programmi più visti in tutte le fasce, in termini di share, nella giornata del 5 Luglio? E sopratutto cosa c’era in prima serata? Su Rai1 e Canale5 e gli altri canali quali battaglie ci saranno state? Chi avrà vinto? Come ogni mattina, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede in merito alla giornata del 5 Luglio? Chi avrà vinto gli Ascolti del prime time? E nelle altre fasce? ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata de 5 Luglio 2020. Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 5 Luglio 2020? Come sono andati ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Luglio HTTP/1.1 Server Too Busy