Arisa in body sgambato esibisce le sue curve : «Finalmente una donna vera!» (Di lunedì 6 luglio 2020) Arisa mostra le sue curve giunoniche su Instagram. Il risultato? Un’ovazione social. Commenta anche il chirurgo plastico Giacomo Urtis: “Adoriamooo!”. “Sei una donna vera”: Arisa in costume da bagno conquista tutti Prova costume superata, dunque. Boom di like e di commenti. La nota cantante, eccentrica e trasformista, esibisce il suo fisico indossando un costume nero intero e molto sgambato, conquistando proprio tutti. E lo fa com’è nel suo stile, sempre ironica. Lo sguardo esprime fierezza, in didascalia si legge: “Rosalba Pippa”, il suo vero nome. Come dire, ‘Eccomi, questa sono io al naturale’. Visualizza questo post su Instagram Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per ... Leggi su urbanpost

