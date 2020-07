Anzio, il Comune acquista dodici sedie job: ecco dove saranno posizionate (Di lunedì 6 luglio 2020) dodici sedie job, acquistate dal Comune di Anzio – Assessorato alle Politiche Sociali, sono disponibili presso gli stabilimenti balneari che dispongono dell’accesso in spiaggia per le persone con disabilità. Due sedie job, in comodato d’uso, sono state messe a disposizione dell’Associazione La Grande Quercia per la spiaggia La Girandola Beach; le altre dieci, invece, sono state consegnate agli stabilimenti Tirrena, Dea Fortuna, Saint Tropez, Pioniere, Atollo, Bagni Stella, La Capannina, Galapagos, T-Village e La Conchiglia. «La Città di Anzio, unica località del litorale romano ad aver conquistato sia la Bandiera Blu 2020 che la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino, – afferma l’Assessore alle politiche sociali della Giunta De Angelis, Velia Fontana – continua a migliorare i servizi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

