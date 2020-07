Antonino Cannavacciulo e la sua incredibile trasformazione: “Ho perso 25 chili…” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il conduttore di Masterchef ha ammesso di aver sostenuto una dieta ferrea durante tutto il periodo di lockdown. Antonino Cannavacciuolo, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha rivelato che la scelta è nata da un’esigenza di salute. Lo chef, infatti, era arrivato a pesare 155 chili, cosa che aveva inevitabilmente compromesso il suo stato psico-fisico. Antonino Cannavacciulo e la drastica scelta Il proprietario del ristorante dell’Hotel Villa Crispi – 2 stelle Michelin situato sul lago d’Orta – ha rivelato di aver accusato diversi piccoli malori. Questi sono stati, di fatto, dei campanelli d’allarme per il suo stato di salute: Cannavacciulo era sempre stanco, dormiva male e aveva problemi respiratori. Non riusciva nemmeno a lavorare in tranquillità, e così ha preso la decisione di dimagrire iniziando con ... Leggi su kontrokultura

