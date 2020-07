Alex Zanardi, terza operazione dopo il grave incidente: “Fratture complesse” (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi è finito di nuovo sotto i ferri nelle scorse ore per essere sottoposto al terzi intervento chirurgico, dopo il terribile incidente. Un calvario senza fine quello che sta vivendo in queste settimane lo sfortunato Alex Zanardi, il campione paraolimpico di handbike finito contro un camion. Nelle scorse ore, l’ex campione di formula uno, … L'articolo Alex Zanardi, terza operazione dopo il grave incidente: “Fratture complesse” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - TazioTassini : RT @chilhavistorai3: 'Intervento maxillo facciale per Alex #Zanardi eseguito con successo. Condizioni sempre stabili ma gravi'. Nuovo bolle… - SarettaMandis86 : Altro intervento chirurgico per Alex. Forza Alex, siamo tutti con te. #Zanardi -