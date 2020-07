Traffico Roma del 05-07-2020 ore 07:30 (Di domenica 5 luglio 2020) Luceverde Roma una buona domenica ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo appena fuori il raccordo zona La Romanina è venuto un incidente in via Bernardino Alimena all’intersezione con via Orazio Raimondo e Ci sono rallentamenti verso il centro città a mezzogiorno con su le celebrazioni in Vaticano con la recita dell’angelus da parte di Papa Francesco prevista la partecipazione di numerosi fedeli limitazione La Sosta alla circolazione sulle strade attorno alla Basilica di San Pietro come ogni domenica a via dei Fori Imperiali è isola pedonale deviate le linee bus normalmente in transito giornata di mercato a Porta Portese stock mezzi pesanti su un tratto di via Ettore Rolli mercatino anche ad Ostia in viale delle Repubbliche Marinare chiusa ... Leggi su romadailynews

MALPENSA – La riapertura di Linate è l’ennesimo danno per Malpensa causato dal governo centrale. A spiegarlo è Roger Zanesco, presidente di Aeroporti Lombardi, associazione di esperti e appassionati d ...

"Ztl in via Roma per valorizzare il quartiere"

di Giulia Beneventi Le ultime da via Roma raccontano di animi agitati sul tema dell’estensione della zona a traffico limitato. Un’ipotesi vagliata dall’amministrazione in un più ampio contesto di riqu ...

