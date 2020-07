Telegraph – Il Regno Unito potrebbe bandire Huawei dalla rete 5G (Di domenica 5 luglio 2020) Il Regno Unito starebbe pensando di bandire Huawei dalla sua rete 5G. L’indiscrezione è stata riportata dal ‘Telegraph’. LONDRA (INGHILTERRA) – Il Regno Unito starebbe pensando di bandire Huawei dalla sua rete 5G. L’indiscrezione è stata lanciata dal Telegraph con il quotidiano britannico che ha spiegato come l’agenzia governativa sarebbe al lavoro per riconsiderare la garanzia data sulla sicurezza delle tecnologie della multinazionale asiatica. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane con il premier Johnson che entro l’anno dovrebbe bandire Huawei dalla sua rete 5G. I motivi della decisione Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Downing Street, ma la decisione sarebbe stata presa per le sanzioni statunitensi su Huawei. Linea dura che ha portato la multinazionale ad utilizzare la ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Telegraph – Il Regno Unito potrebbe bandire Huawei dalla rete 5G -