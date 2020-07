Sgarbi: il ‘Tiziano’ di Troina è una crosta con truffa (Di domenica 5 luglio 2020) Vittorio Sgarbi torna sul "falso Tiziano acquistato dal comune di Troina", in provincia di Enna, per 56mila euro e annuncia una querela nei confronti del sindaco Fabio Venezia "per le frasi ingiuriose e diffamatorie pubblicare sul suo profilo Facebook" contro lo storico e critico d`arte. "Io non sono coinvolto - sottolinea Sgarbi - in nessuna indagine per autenticazione di false opere d`arte, né mi risulta che possano affermare l`autenticità di dipinti carabinieri che non hanno alcuna competenza. Io ho periziato opere autentiche di Gino de Dominicis (peraltro artista concettuale, le cui opere non rientrano fra quelle considerate pregevoli) di cui si conosce la sicura provenienza, e attendo che una sentenza lo confermi. Per questo mi auguro che anche per il falso Tiziano di Troina un tribunale si pronunci".Quanto "alla richiesta del sindaco di Troina che mi chiama ... Leggi su ilfogliettone

