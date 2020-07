Salvini a Berlusconi: "La via maestra è il voto" (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - "Non temo un'intesa Fi-Pd-5S su legge elettorale e Mes, ma i cantieri fermi sulle autostrade, che fanno perdere ore ai cittadini in coda e le cartelle in partenza da Equitalia". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una raccolta firme organizzata dai militanti fuori a un centro commerciale di Milano. "Le due battaglie che stiamo portando avanti in questi giorni sono sbloccare i cantieri sulle autostrade che stanno facendo disperare gli italiani e bloccare gli 8 milioni di cartelle esattoriali in partenza in questi giorni - ha aggiunto -. I dibattiti surreali sulla legge elettorale, sul Mes e sui giochini non mi appassionano e sono sicuro che il centrodestra sarà compatto. La via maestra è il voto". Poi, in un comizio improvvisato davanti ai suoi sostenitori, ha aggiunto: "Facciamo di tutto per mandarli a casa ... Leggi su agi

matteosalvinimi : #Salvini: Il mio saluto va a Silvio Berlusconi che è stato eliminato in maniera vigliacca. C'è solo un posto in cu… - Mov5Stelle : MA VI RENDETE CONTO? #Fdi dice che prenderanno subito provvedimenti. Speriamo non lo promuovano... ps Quante firme… - LegaSalvini : #SALVINI “VOTO A SETTEMBRE, CONTE DANNO PER IL PAESE. NOI MAI COL PD” - lindaeciao : RT @dukana2: #Scilipoti (il #PiùVenduto tra i parlamentari) sarà consulente per la #Sanità in #Sicilia ...??????????????????????????????????????????????????...é il… - Yi_Benevolence : @braveheartmmt @DavidG__ @maryfagi @GaIadhrim @lacivettagufa Ma cosa dici? L'hai visto con i tuoi occhi quello che… -