Rock, il virus della solidarietà (Di domenica 5 luglio 2020) Anche una brutta esperienza come il virus Covid-19 probabilmente non avrà il potere di trasfigurare in modo permanente l’animo umano. Il dolore e la paura non renderanno migliori, più avvertiti, più buoni. Però è altrettanto manifesto che, come altri settori, anche la musica pop ha dato il meglio di sé in termini di solidarietà ed empatia con chi ha sofferto e combattuto contro il virus. E nonostante il settore del musicbiz sia stato tra i più colpiti dalle misure di … Continua L'articolo Rock, il virus della solidarietà proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

_Virus_Kid_ : Persona 3: Rock/Rap Persona 4: Jpop/Pop Persona 5: Acid Jazz Persona 6: Country Persona 7: A Capella - Akaya_ZERO_ROCK : RT @Comaski33: Mega Man X5: X vs Virus Zero (No Damage - Unarmored X) | No Upgrades -

Ultime Notizie dalla rete : Rock virus Rock, il virus della solidarietà | il manifesto Il Manifesto Rock, il virus della solidarietà

Anche una brutta esperienza come il virus Covid-19 probabilmente non avrà il potere di trasfigurare in modo permanente l’animo umano. Il dolore e la paura non renderanno migliori, più avvertiti, più b ...

Fantastic Negrito i concerti italiani sono rinviati a data da destinarsi. Presto nuove info!

A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, siamo spiacenti di comunicare che le date italiane di Fantastic Negrito previste a F ...

Anche una brutta esperienza come il virus Covid-19 probabilmente non avrà il potere di trasfigurare in modo permanente l’animo umano. Il dolore e la paura non renderanno migliori, più avvertiti, più b ...A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, siamo spiacenti di comunicare che le date italiane di Fantastic Negrito previste a F ...