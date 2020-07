Rientro da mare infernale per incidente su SS16 alle porte di Bari, tamponamento tra auto e camper, traffico fermo e dieci chilometri di coda (Di domenica 5 luglio 2020) Il traffico sostenuto sulla statale 16 nella serata di oggi ha avuto un ulteriore stop per un incidente avvenuto alle porte di Bari, nei pressi dell’uscita per Torre a mare. In pochi minuti si è formata una coda di dieci chilometri. L’incidente si è verificato per un tamponamento tra un’auto e un camper. Secondo le prime informazioni l’incidente non ha provocato feriti. Leggi su baritalianews

Incidente sulla tangenziale all'altezza di Torre a Mare: lunghe code

Incidente questa sera sulla tangenziale all’altezza di Torre a Mare. Un camper e un’auto si sono tamponati, per cause in corso di accertamento. Non ci sarebbero feriti. Ma i disagi al traffico, in ora ...

Cagliari, brutto tamponamento a Sa Illetta: traffico al rallenty sulla Sulcitana

. Crash fra due auto sulla strada del mare, nell’ora di punta del rientro dalle spiagge: la foto di Filippo Pau, con la Polizia Locale che è intervenuta sul posto regolando comunque bene la circolazio ...

